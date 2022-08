Dal cs: Igor fuori. Ecco la probabile formazione contro la Cremonese

Il punto dal centro sportivo

Redazione VN

Allenamento mattutino molto intenso per la Fiorentina, riporta Radio Bruno: Italiano ha tenuto altissimo il tono della voce alla presenza di Rocco Commisso che è stato vicino ai giocatori. Stasera è prevista una cena di squadra, mentre non è in programma il ritiro pre-partita.

Le ultime news: Igor ha avuto dei problemi. Niente di trascendentale, ma il centrale starà fuori con la Cremonese. Verranno fatte valutazioni anche in vista di giovedì. Si valuterà la sua condizione la prossima settimana, per cercare di recuperare il brasiliano per il match contro il Twente. Accanto a Milenkovic dovrebbe agire Quarta contro la Cremonese, anche se rimangono molti dubbi dato che Italiano non ha dato certezza. Come per la porta. Rimane il ballottaggio Terracciano - Gollini.

La probabile formazione della Fiorentina: Terracciano in porta, difesa con Biraghi a sinistra, Milenkovic e Quarta centrali e Venuti o Dodò sulla destra, a centrocampo nel mezzo Amrabat, con Maleh e Bonaventura accanto, davanti Nico Gonzalez e Sottil esterni, mentre come punta in vantaggio Jovic su Cabral.