Dal CS: Gonzalez a Firenze tra oggi e sabato, i serbi lunedì

Come ogni giorno il punto dal centro sportivo viola raccontato dal Pentasport sull'allenamento svolto questa mattina e gli ultimi aggiornamenti. Fiorentina che nonostante l'amichevole di ieri contro l'Always Ready è tornata subito in campo per prepararsi al meglio in vista del triangolare a Bucarest di sabato. Quello di oggi è stato un allenamento regolare, niente scarico come succede sempre dopo ogni partita. Nico Gonzalez dovrebbe rientrare tra oggi e sabato a Firenze, mentre i serbi lunedì. Italiano sta pian piano ritrovando tutte i pezzi del puzzle mancanti in vista della ripresa del campionato di gennaio.