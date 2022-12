Dal CS: fissata la data di rientro per Amrabat

Come ogni giorni arriva il punto dal centro sportivo della Fiorentina raccontato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, con la squadra che si è allenata nel primo pomeriggio e Italiano ha già provato qualcosa sulla formazione che scenderà in campo domani contro il Monaco. I francesi sono andati in campo anche nella giornata di oggi contro l'Empoli, vincendo per 1-0, quindi ci saranno molti cambiamenti negli undici di domani. Inoltre, la Fiorentina tornerà ad allenarsi il 27 dicembre dopo le feste di Natale, giorno nel quale dovrebbe far ritorno a Firenze anche Sofyan Amrabat.