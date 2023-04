Dal CS: due assenti per Italiano, Ikoné in palestra

Due assenze pesanti nella rifinitura della Fiorentina in vista del match di ritorno in Conference League: Ikoné lavora in palestra

Allenamento di rifinitura per la Fiorentina questa mattina, in vista del match di ritorno di domani al Franchi contro il Lech Poznan. Secondo quanto raccolto dal nostro inviato, Italiano ha dovuto fare i conti con le assenze di Amrabat e Brekalo, mentre Ikoné ha lavorato a parte in palestra. Le condizioni di quest'ultimo non dovrebbero preoccupanti, mentre per gli altri due c'è maggior riguardo. Soprattutto per il marocchino, visto che il problema della pubalgia è tornato a galla, dopo averlo vissuto già in passato in più di un'occasione. Il croato, invece, ha raggiunto la squadra al centro sportivo da poco in taxi.