Dal CS: Dodò ancora in panchina? Testa a testa Jovic-Cabral

Poco più di 24 ore al fischio d'inizio di Fiorentina-Twente. Dalle frequenze di Radio Bruno arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la probabile formazione con cui Italiano dovrebbe sfidare gli olandesi. Terracciano dovrebbe riprendere il proprio posto fra i pali con, davanti a lui, Milenkovic e Quarta. Biraghi confermatissimo a sinistra. Piccola sorpresa sulla destra, dove Venuti sembra in vantaggio su Dodò. Regia affidata ad Amrabat con, ai suoi lati, Mandragora e Bonaventura. Spazio sugli esterni per Sottil, che si è allenato in gruppo, e Nico Gonzalez. Possibile panchina per Cabral, bomber di Conference, che potrebbe accomodarsi per far spazio ancora a Luka Jovic.