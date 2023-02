Dal CS: contro l’Empoli con l’organico al completo? Le ultime su Sottil

Arrivano buone notizie dal quartier generale della Fiorentina. Secondo quanto riporta il Pentasport di Radio Bruno, Italiano potrebbe avere a disposizione l'intero organico per la sfida di domenica contro l'Empoli. Oltre a quanto vi abbiamo raccontato sul fronte Brekalo, infatti, anche Riccardo Sottil potrebbe riassaporare il sapore della convocazione. L'esterno, ormai ai box da mesi, continua ad allenarsi in gruppo e la condizione sta migliorando sempre di più. Per questo è molto probabile, come spiega l'emittente, che domenica ci sia anche lui nell'elenco dei convocati.