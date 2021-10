Dal cs: Castrovilli punta il Cagliari. Italiano prova un tridente inedito

Il punto dai Campini: Castrovilli verso il recupero per il Cagliari

La Fiorentina ha svolto una seduta mattutina, quest’oggi, in vista della prossima sfida col Cagliari. Secondo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno, Aleksandr Kokorin ha lavorato ancora individualmente, mentre Gaetano Castrovilli si è allenato regolarmente in gruppo e quindi non è utopia una sua convocazione per domenica. Out, ovviamente, l’infortunato Bartlomiej Dragowski. Italiano ha provato un tridente inedito, invertendo le posizioni di Callejon e Gonzalez. Possibile che Nastasic possa scendere in campo contro il Cagliari, visto che Italiano ha provato il serbo in mattinata.