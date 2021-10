Pin: “Non facciamo drammi dopo Venezia. Domenica mi aspetto una reazione”

Il commento dell'ex viola

"A Venezia abbiamo giocato male e abbiamo perso. Non siamo mai stati in partita. L’importante è che i giocatori e l’allenatore non si spaventino per le eccessive critiche ricevute, fa parte di questa piazza. Il calcio è fatto di giornate “no”. Non facciamo drammi, però. Caso Vlahovic ha destabilizzato? No, il gruppo deve essere un gruppo. Già domenica con il Cagliari voglio vedere la reazione della squadra. Serviranno delle soluzioni alternative per essere meno prevedibile. Diamo fiducia al calcio innovativo di Italiano. Ambizioni? In questo momento direi che siamo passati da un'euforia alla depressione, servirebbe una mia di mezzo (ride, ndr). Vlahovic? Può fare meglio, però non dobbiamo fare l'errore di giudicare la sua prestazione in base alla situazione contrattuale. In campo si va in undici, il gioco del serbo dipende inevitabilmente dalla prestazione del collettivo"