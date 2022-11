Dal CS: Castrovilli al 100% in gruppo! Le ultime su Sottil

Dalle frequenze di Radio Bruno arrivano gli aggiornamenti sulla prima seduta di allenamento della Fiorentina dall'inizio del Mondiale. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio al centro sportivo Davide Astori dove, ovviamente, erano assenti i 4 Viola impegnati in Qatar. Assenti anche Kouamé e Barak, che torneranno solo lunedì prossimo dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Arrivano grandi notizie per quanto riguarda Castrovilli, come anticipato dallo stesso giocatore. Il Campione d'Europa ha partecipato alla seduta completa insieme ai compagni. L'obiettivo per Gaetano, dopo il terribile infortunio al crociato, è quello di riuscire ad essere convocato per il primo match ufficiale del 2023, quello contro il Monza. Per quanto riguarda Sottil, l'ex Cagliari tornerà ad allenarsi nel corso delle prossime settimane dopo l'operazione.