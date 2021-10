Dal CS: Castrovilli a disposizione contro il Cagliari. Vlahovic incitato dai tifosi

Le ultime in vista della sfida di Fiorentina-Cagliari

Non è una novità di giornata il ritorno in gruppo di Castrovilli, ma la notizia è che il numero 10 domenica sarà a disposizione di Vincenzo Italiano, anche se verosimilmente siederà in panchina. Un recupero importante per rinforzare il centrocampo viola che dovrà fare a meno di Pulgar. In regia quindi spazio a Torreira con ai lati Bonaventura e Duncan. Per quanto riguarda l'attacco viola è da sottolineare una seconda notizia positiva di giornata: oggi pomeriggio mentre Vlahovic tornava dal centro sportivo a piedi è stato incitato da un gruppo di tifosi. Il serbo ha ricambiato firmando autografi e facendo foto. Domenica ovviamente sarà titolare, con Nico Gonzalez e uno tra Callejon e Saponara a comporre il tridente. Lo spagnolo al momento sembra in vantaggio. Per quanto riguarda la difesa, davanti a Terracciano, resta vivo il ballottaggio tra Venuti e Odriozola sulla destra, mentre Quarta è in pole position per comporre la coppia centrale con Milenkovic. Sulla sinistra agirà capitan Biraghi.