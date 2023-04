Dal CS: Bonaventura, serve un miracolo. Attenzione ad Amrabat

Bonaventura ancora out, difficile vederlo in campo domani. Venuti e Brekalo stanno meglio. Nessun problema per Quarta, dopo l'occhio nero di ieri, ma molto probabilmente non verranno rischiati domani.

Il Pentasport di Radio Bruno ha fatto il punto dal centro sportivo Davide Astori. Bonaventura ancora out, difficile vederlo in campo domani. Venuti e Brekalo stanno meglio. Nessun problema per Quarta, dopo l'occhio nero di ieri, ma molto probabilmente non verranno rischiati domani. Mandragora? Per ora niente di grave e domani dovrebbe essere titolare. Attenzione anche alla diffida di Amrabat. Schierarlo in campo sarebbe davvero rischioso. Ancora ore di attesa per Rocco Commisso che non si è visto al centro sportivo.