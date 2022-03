Dal CS: Bonaventura sempre più verso il forfait. Torna Duncan dal 1′?

Jack ancora a parte

Delle frequenze di Radio Bruno arrivano aggiornamenti per quel che riguarda la giornata di allenamento in casa Viola. Allenamento al Franchi per la squadra gigliata. Lavoro personalizzato per Bonaventura, ancora alle prese con qualche noia fisica. Difficilissimo che possa esserci con l'Inter, ma si aspetta la rifinitura di domani. Per il centrocampo è ballottaggio fra Duncan e Maleh. Il ghanese ha avuto impatti positivi ultimamente, probabilmente partirà lui dal 1' contro i nerazzurri, sua ex squadra.