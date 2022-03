Bonaventura tiene in ansia la Fiorentina, Italiano prepara il piano-b. Il punto

Filtra ottimismo per la convocazione, ma se non dovesse farcela...

Vorrebbe proprio giocarlo sabato prossimo il “quasi derby”. Perché per sei anni vestito di rossonero, da giocatore del Milan, la partita con l’Inter era un qualcosa di diverso dalle altre. Bonaventura dovrà fare i conti però col proprio ginocchio destro che da qualche giorno lo fa traballare. Così La Gazzetta dello Sport sulle condizioni del centracampista viola che ieri a causa del trauma contusivo rimediato col Bologna è stato costretto ad un lavoro personalizzato . Secondo la rosea filtra, però, un cauto ottimismo per il recupero, almeno per quanto riguarda la convocazione.

Se il fedelissimo di Italiano non dovesse farcela, o comunque la cautela porti Jack a partire dalla panchina, servirà ricomporre il centrocampo. Con l’intoccabile Torreira ed un Castrovilli in crescita, a San Siro toccherebbe a Duncan. Il 2022 dell’ex Sassuolo è fino ad ora stato decisamente avaro di soddisfazioni. Nelle nove partite di campionato del nuovo anno, una sola presenza da titolare nella sconfitta 0-3 interna con la Lazio. Il ghanese è però in crescita, con Verona e Bologna è entrato bene a partita in corso ed ha voglia di riscatto. E se per Bonaventura è un derby per lui sarebbe una gara da ex, visto che nell’Inter è cresciuto. Motivazione extra.