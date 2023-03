Dal CS: Biraghi recupera, Terzic no. Nazionali, in tre non si allenano

Il Pentasport di Radio Bruno ha fatto il punto sull'allenamento della Fiorentina che questo pomeriggio si è allenata per preparare il match contro l'Inter. Dal campo arrivano buone notizie per Biraghi che è guarito e quindi si è unito al gruppo. A parte ancora Terzic. Dovevano arrivare a Firenze Barak, Jovic e Milenkovic che sono tornati ma non si sono allenati. Domani dovrebbero quindi rientrare in campo. Anche Amrabat potrebbe tornare domani. Kouamè e Nico Gonzalez dovrebbero tornare nella giornata di giovedì.