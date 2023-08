Dal CS: attenzione alla carta Parisi. Ecco quando arriva Rocco Commisso

Per quanto riguarda la formazione, in porta Terracciano. Difesa con il primo dubbio, Parisi che potrebbe far rifiatare Biraghi. Milenkovic e Ranieri in mezzo e a destra a Dodò. In mezzo Arthur e Mandragora

La Fiorentina è pronta per la prima gara di campionato. Radio Bruno ha fatto il punto sull'allenamento odierno in vista della gara di sabato. Lavoro personalizzato per Nicolò Pierozzi e per Antonin Barak, che ancora stanno recuperando dai propri infortuni. Per il resto, Italiano ha il gruppo al completo. Nico Gonzalez sta bene, anche se non ha giocato le amichevoli. In ottima forma anche Kokorin, che insieme a Jovic è quello che sta meglio. Per quanto riguarda la formazione, in porta Terracciano. Difesa con il primo dubbio, Parisi che potrebbe far rifiatare Biraghi. Milenkovic e Ranieri in mezzo e a destra a Dodò. In mezzo Arthur e Mandragora, con davanti Sabiri, Ikonè e Bonaventura. E il centravanti? Beltran è arrivato da pochissimo, difficile vederlo in campo. Nzola potrebbe essere il titolare, anche se biosgna capire lo stato di forma dell'ex Spezia. Inoltre, domani arriva Rocco Commisso a Firenze.