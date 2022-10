Dal cs: ancora niente Sottil, Italiano comincia a preparare la gara di Spezia

Come raccolto dal "Pentasport" di Radio Bruno, la Fiorentina ha svolto stamani un allenamento di scarico dopo la vittoria di ieri. Chi non ha giocato, invece, è stato impegnato a pieno regime. La testa è già allo Spezia, Italiano non recupera Sottil né Gonzalez, non ci sono ulteriori aggiornamenti rispetto alla vigilia del Basaksehir.