Dal CS, amichevole in corso al Franchi. Le condizioni di Gonzalez e Duncan

Mancano 3 giorni prima dell'esordio in campionato per la Fiorentina. Dalle frequenze di Radio Bruno arriva un report dell'attività che sta svolgendo la squadra Viola in vista della sfida contro la Cremonese. Prime prove tattiche per Vincenzo Italiano con i Viola che sono in questo momento impegnati in una partita amichevole al Franchi. Gli avversari sono i ragazzi della Terranuova Traiana, squadra aretina che milita in Serie D. Tutto ok per quanto riguarda Nico Gonzalez, che sembra aver recuperato completamente dopo il piccolo stop patito in Spagna, l'argentino è regolarmente in campo. Da capire le condizioni di Duncan. Il ghanese non è ancora arrivato al Franchi, possibile che debba giocare il secondo tempo o che abbia svolto attività personalizzata nel Centro Sportivo Davide Astori. Seguiranno aggiornamenti. Piccola nota di colore, nel tragitto fra il centro sportivo e lo stadio, manco a dirlo, il più acclamato dai tifosi è stato Milenkovic.