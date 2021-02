Dal CS: altra chance per Eysseric? Ballottaggio aperto Borja-Pulgar, Quarta…

Qualche dubbio e alcuni ballottaggi in vista della gara contro la Sampdoria, che si avvicina sempre più per una Fiorentina che continua ad allenarsi al Centro Sportivo “Davide Astori”. Secondo quanto riporta Radio Bruno il tecnico viola deve risolvere alcuni rebus per quanto riguarda l’undici da schierare contro i blucerchiati. In difesa, dopo i problemi alla schiena delle ultime settimane, si rivede Caceres, che si gioca una maglia da titolare sulla destra con Malcuit e Venuti. L’ex Napoli potrebbe essere la sorpresa, ma secondo l’emittente potrà essere titolare più avanti. Al centro Martinez Quarta favorito su Igor, mentre a centrocampo Pulgar e Borja Valero si giocano il ruolo di regista in mezzo a Bonaventura e al rientrante Castrovilli. L’altro dubbio riguarda la spalla di Vlahovic: con Ribery quasi out per domenica, il sostituto naturale per Prandelli è Eysseric. Con un Kouamé deludente, Kokorin ancora in ritardo di condizione e Callejon fuori ruolo da seconda punta, l’ex Nizza è il favorito per partire dal 1′.

Radio Bruno – Brutte notizie dal CS: Ribery quasi out per la Samp