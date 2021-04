Dal Centro Sportivo: torna Bonaventura, ballottaggio sulla sinistra

Il punto sull'allenamento della Fiorentina questo pomeriggio al entro sportivo Astori

Nel consueto punto pomeridiano dal Centro Sportivo, Radio Bruno ha riferito le ultime novità dall'allenamento di oggi. La squadra si è allenata intorno alle 16 ancora una volta sotto la pioggia, penultimo sessione prima del Bologna. Domani rifinitura sotto lo sguardo dei dirigenti e di Iachini per sciogliere gli ultimi dubbi. Come rivelato dal tecnico gigliato stesso in conferenza stampa, stasera partirà il ritiro anticipato su richiesta dei giocatori. Ancora out il russo Kokorin e Borja Valero per problemi fisici, mentre scontata la squalifica tornerà disponibile Bonaventura. Questa la probabile formazione: