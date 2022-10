Dal Centro Sportivo: Sottil si avvicina al rientro in gruppo

Dalle frequenze di Radio Bruno arrivano novità sul lavoro della Fiorentina in vista dell'Inter. Detto della situazione di Jovic, che oggi abbiamo aggiornato anche attraverso il nostro portale , per il resto la squadra si è allenata dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Italiano dopo la gara con il Lecce.

La notizia migliore arriva da Riccardo Sottil, che sta lavorando alacremente per rientrare il prima possibile nelle rotazioni del tecnico Italiano. Le sensazioni sull'attaccante sono abbastanza buone e un po' alla volta potrebbe rientrare in gruppo a lavorare con i compagni. Ad oggi non sarà ovviamente a disposizione per la partita contro l'Inter, ma potrebbe rivedersi fra i convocati nella successiva trasferta al Picco contro lo Spezia.