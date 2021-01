Dal centro sportivo: Prandelli cerca continuità, la probabile formazione Viola

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Prandelli varerà una formazione anti-Torino quasi speculare a quella vista contro il Crotone. Soltanto due i ballottaggi da sciogliere durante la rifinitura di domani. Si va verso la conferma del 3-5-2 con un assetto equilibrato. A destra resiste il ballottaggio tra Caceres e Venuti, in attesa dell’inserimento di Malcuit. Altro dubbio in mediana tra Pulgar e Bonaventura. Se giocasse il cileno sarebbe lui il regista, con Bonaventura invece sarà Amrabat il vertice basso del centrocampo. L’ex Milan parte favorito dopo la grande prestazione messa in mostra al Franchi. Nota statistica, il Torino in questa stagione non ha mai vinto in casa in campionato.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres (Venuti), Bonaventura (Pulgar), Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

