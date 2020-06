ACF Fiorentina comunica che si è tenuto oggi, presso il Centro Sportivo Davide Astori, un incontro con gli allenatori del Settore Giovanile gigliato. Hanno partecipato il Mister dell’Under 18 Renato Buso, Marco Donadel per l’Under 17, Daniele Galloppa per l’Under 16 e Marco Capparella per l’Under 15. Ad accoglierli al centro sportivo era presente la Dirigenza viola composta da Giuseppe Commisso, Joe Barone, Daniele Pradè e Valentino Angeloni.