Giovanili, arriva un nuovo tecnico per gli Under 16: è un ex Parma e Siena

Come riporta Radio Bruno Toscana, Daniele Galloppa, ex calciatore con un passato in A al Parma e al Siena, nelle prossime ore si unirà allo staff tecnico della Fiorentina in qualità di allenatore dei ragazzi dell’Under-16, fino ad oggi gestiti da Marco Donadel. Galloppa sarà dunque il nuovo allenatore di Lorenzo Chiesa, il fratello minore di Federico.

Inoltre, al Centro Sportivo si è visto anche Michele Fratini, storico collaboratore di Antognoni, che potrebbe vedersi assegnato un ruolo all’interno del vivaio, come coordinatore dei rapporti con le altre società toscane.