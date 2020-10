Dal centro sportivo: Iachini in cerca di riscatto, la probabile formazione della viola

Come riportato dal consueto punto di Radio Bruno, nel pomeriggio è andato in scena un allenamento intenso per la squadra gigliata. Lavoro tecnico-tattico per la Fiorentina, sotto lo sguardo attento di Beppe Iachini. Si sta delineando sempre di più l’undici titolare che affronterà l’Udinese. Confermato il 3-5-2 con Drągowski tra i pali, a sua difesa Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Callejon e Pulgar pronti all’esordio da titolari. A completare il reparto Biraghi, Amrabat e Castrovilli (favorito su Bonaventura). In attacco dovrebbe spuntarla il tandem Ribery-Kouame.