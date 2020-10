Galli: “Iachini faccia le sue scelte tappandosi naso e orecchie. Udinese gara decisiva”

L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “Udinese? Sarà una gara difficile perché il momento è complicato. Ci sono molte pressioni che a volte non tu permettono di esprimerti nel migliore dei modi. Iachini? Gli consiglio di tapparsi orecchie e naso e fare le scelte che ritiene più opportune. Servono risposte immediate, già contro l’Udinese, per questo servirà chi è più pronto mentalmente ad affrontare una gara più decisiva che mai. L’Udinese ha messo su un organico interessante ed ha un bravissimo allenatore. Loro giocano con ripartenze rapide ed i nostri giocatori non sono velocissimi, dovremo essere bravi a pressare nei momenti giusti i loro centrocampisti”.