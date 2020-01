Dal centro sportivo: difesa a tre, Badelj in panchina. La probabile formazione

Allenamento mattutino per la Fiorentina, scesa in campo al centro sportivo “Davide Astori” alle 10.30 (due ore di seduta). Come riportato da Radio Bruno Toscana, la squadra di Giuseppe Iachini dovrebbe giocare col 3-5-2 (o 3-4-1-2 all’occorrenza) contro il Bologna. In porta ci sarà Dragowski, a formare il reparto arretrato saranno Milenkovic, Pezzella e Caceres, Lirola agirà sulla fascia destra, Dalbert su quella di sinistra, in mediana Castrovilli (che potrebbe essere utilizzato anche come trequartista), Pulgar in regia e Benassi. L’escluso, quindi, sarà Milan Badelj. In attacco Vlahovic e Chiesa.