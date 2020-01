Zurkowski, finalmente si cambia registro: a Iachini piace. E dalla Spal in poi…

Una prima metà di stagione passata ai margini e un grande punto interrogativo sul suo reale valore. Non sono stanti mesi facili per Szymon Zurkowski, in campo per soli 10 minuti nella gestione Montella. Se l’ex allenatore viola sembrava proprio non vederlo, il discorso cambierà con l’avvento in panchina di Beppe Iachini: secondo quanto riporta Radio Bruno, il polacco piace al tecnico e da Fiorentina-Spal in poi potrebbe rientrare nelle turnazioni a centrocampo. Un’arma in più da non sottovalutare (Zurkowski, lo ricordiamo, era stato cercato anche dalla Juventus un anno fa), in attesa di rinforzi dal mercato.