Dal centro sportivo: Chiesa ancora a parte, ma la Fiorentina vuole recuperarlo

Allenamento mattutino per la Fiorentina al centro sportivo in vista della partita contro la Roma in programma venerdì sera al Franchi. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Dragowski e Castrovilli, usciti acciaccati dalla gara contro l’Inter, stanno bene. Si sono allenati in gruppo e quindi sono disponibili. Seduta a parte per Federico Chiesa, ancora alle prese con le terapie. La sua presenza contro la formazione giallorossa è a rischio, ma lo staff medico sta facendo di tutto per recuperarlo.

