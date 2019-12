Graziani: “Veretout un rimpianto. Fiorentina ok con Zaza e Florenzi”. Su Eysseric…

Il doppio ex di Fiorentina e Roma, Francesco Graziani, è intervenuto nel filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana:

Pedro? Mi sembra chiaro che qualcosa non vada. La Fiorentina farà qualcosa in attacco a gennaio. Se Montella non lo mette, vuol dire che non lo vede pronto. Non scherziamo sul fatto che Montella non lo mette perché gli sta antipatico. Vlahovic ha assimilato alcuni aspetti della Serie A, Pedro arriva da un altro mondo. Chi prenderei? A me Zaza piace, farei un tentativo. Veretout? Al momento è un rimpianto. Questa mattina ho visto l’allenamento della Fiorentina. Ho visto una bella atmosfera. Ho rivisto dopo tanto tempo Eysseric, mi pare un buon giocatore. Anche Giancarlo (Antognoni, ndr) mi ha detto: ‘Anche a me non dispiace’. Chiesa è arrivato dopo perché era a farsi degli esami. Florenzi è un jolly straordinario, fa i solchi sulla fascia. Se a gennaio la Fiorentina dovesse prendere Florenzi e Zaza, sarebbe a posto.