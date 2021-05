Dal centro sportivo: a parte solo Borja, ballottaggio sulla sinistra

Le ultime in vista della sfida di mercoledì

Per quanto riguarda la probabile formazione viola, Beppe Iachini non dovrebbe fare turnover: si va verso la conferma quasi in blocco dell'undici che tanto ha ben figurato contro la Lazio. A differenza della partita con i biancocelesti, Iachini recupera anche Igor che si giocherà una maglia con Biraghi per la corsia di sinistra. Kokorin sta bene, è già una settimana che si allena con il gruppo e potrebbe giocare uno spezzone nella sfida di mercoledì. Ancora a parte, invece, Borja Valero.