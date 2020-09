Dal c.s.: Pezzella tra gruppo e differenziato, le sensazioni sul capitano. Amrabat è pronto

Aggiornamento dal centro sportivo da parte di Radio Bruno Toscana: la Fiorentina ha lavorato prima in palestra e poi sul campo per preparare la sfida di sabato sera contro l’Inter. In vantaggio a centrocampo ci sono Castrovilli, Bonaventura e Amrabat, pronto ad esordire con la maglia viola. Molta concentrazione su tattica e schemi prima della partitella finale. Pezzella ha lavorato parzialmente in gruppo, con uno spezzone di differenziato. C’è fiducia per il suo impiego, ma le sue condizioni saranno monitorate passo passo.

