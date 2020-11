Dal c.s.: Pezzella in gruppo! Novità per Callejon e Amrabat, tutte le indicazioni

Arrivano aggiornamenti dall’ultima seduta della Fiorentina al centro sportivo Davide Astori. Il primo riguarda capitan Pezzella: l’argentino, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si è allenato in gruppo, ed è quindi da considerare sulla via del recupero per la sfida di domenica; ancora assente Callejon, che si aggregherà gradualmente a partire da domani, quando anche Amrabat si unirà alla rosa a disposizione di Prandelli. Per il centrocampista, come per tutti gli altri nazionali, sono previsti tamponi prima del rientro nella struttura.

