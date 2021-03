Dal c.s.: Igor e Kokorin, serve tempo. Novità Dragowski: da domani in gruppo

Su Radio Bruno si fa il punto sulla situazione in casa viola per quanto riguarda la giornata di oggi. L’emittente radiofonica come la squadra si sia allenata alle 11. Iachini, tuttavia, non è ancora uscito dal centro sportivo. Per lui è il terzo allenamento alla guida dei gigliati dopo le dimissioni di Prandelli. Da segnalare la presenza di tanti Primavera aggregati per la mancanza dei 5 nazionali (Castrovilli, Biraghi, Amrabat, Milenkovic e Vlahovic).

Per quanto riguarda gli acciaccati, Dragowski sta meglio dopo l’infortunio patito col Milan e dovrebbe recuperare senza problemi per la gara col Genoa in programma tra 8 giorni; in particolare, riporta Radio Bruno negli aggiornamenti del pomeriggio, da domani il portiere polacco dovrebbe tornare a lavorare a tempo pieno con gli altri portieri (oggi invece ha svolto con Terracciano e Rosati solo la prima parte della seduta). Out, invece, ancora Igor, per il suo rientro servirà pazientare. Mister Iachini aspetta inoltre di conoscere Kokorin, il russo dovrebbe rientrare in città quest’oggi.

Fuori dal centro sportivo, intanto, continua ad essere esposto lo striscione che i tifosi della Fiorentina hanno dedicato al dimissionario Prandelli.