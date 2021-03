Dragowski va KO: “Non riesco più a calciare”

Finisce dopo poco più di 40′ la partita di Dragowski contro il Milan. Il portiere viola è infatti costretto a uscire per un problema alla caviglia sinistra. A fare segno alla panchina è stato proprio lo stesso polacco, che ha richiamato Prandelli con un eloquente “non riesco più a calciare”. Un infortunio pesante per un portiere che stava facendo molto bene in questo campionato. Dentro al suo posto Pietro Terracciano.