Dal Brasile: il ‘Piano Italia’ va storto, Cabral soffre la mancanza di gol

L'astinenza sotto porta e ora anche le critiche dal Brasile. Cabral è chiamato a rispondere sul campo. Con i gol

Fa discutere anche in madrepatria il rendimento di Arthur Cabral con la maglia della Fiorentina. Dal suo arrivo a Firenze, il brasiliano è andato a segno solo contro il Sassuolo ed il Napoli, uno score sotto porta che potrebbe mettere a rischio la sua convocazione per i prossimi Mondiali. Nell'approfondimento del giornalista Rafael Reis pubblicato su Uol Sport, viene precisato che la maggiore visibilità in ottica nazionale era stato uno dei motivi che avevano spinto Cabral a lasciare il campionato svizzero per approdare in quello italiano.