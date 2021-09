Dainelli: “Fiorentina, valori da ottavo posto. Ma credendoci si può fare meglio”

L'ex viola: "Il mio presente? Mi sono preso un anno sabbatico, la proposta della Fiorentina era interessante ma volevo tempo per me"

Giovanni Zecchi

Presente all'evento di beneficienza a Coverciano in favore della fondazione Cure2Children, l'ex viola Dario Dainelli ha parlato ai giornalisti presenti. Queste le sue dichiarazioni: "Se la Fiorentina può dare noia alle grandi? Sulla carta non è semplice eliminare anche una delle grandi arrivando in Europa. L'ottavo posto sembrerebbe quello più giusto per i valori, però il fatto di crederci ha permesso tante volte nel calcio di andare oltre ai propri valori. Questa speranza c'è. Per me c'è una bella idea di calcio, mi sembrano tutti partecipi e questo fa capire che si fida e che i ragazzi stanno dando in allenamento quello che lui vuole".

Dainelli prosegue parlando dell'importanza della partecipazione all'interno dello spogliatoio viola: "Per me la partecipazione di tutti è fondamentale per quello che crei. Si può vincere e far bene anche senza uno spogliatoio di amici, ma è fondamentale che tutti credano nell'idea di calcio, nel progetto e in quello che propone il mister. Tutti devono sentirsi a loro modo importanti, è fondamentale. Ci sono momenti in cui hai bisogno di tutti, altri in cui qualcuno è in difficoltà ma il compagno di può aiutare".

L'ex viola conclude: "Il mio presente? Mi sono preso un anno sabbatico dopo aver smesso di giocare a 40 anni e l'avventura da dirigente nella Fiorentina, alla quale non potevo dire di no. Gli ultimi due anni sono stati difficili, ho avuto dei dubbi su quella che poteva essere la mia strada nel mondo dirigenziale. Ho parlato con il presidente Commisso, Barone e Pradè, la proposta riguardante il settore giovanile era interessante però ho preferito prendere un po' di tempo per me e seguire i corsi da direttore sportivo e allenatore. Vedremo".