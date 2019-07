Dainelli: “Contento del mio nuovo ruolo. Ecco di cosa mi occuperò”

“Sono contento ed entusiasta di questo nuovo inizio alla Fiorentina. La maglia viola significa tanto per me, un periodo passato da calciatore di grande gioia, con ricordi tra i migliori della mia carriera. Ora un nuovo inizio, si riparte con una nuova sfida per me”. Queste le prime parole di Dario Dainelli dopo la nomina ufficializzata in mattinata. L’ex capitano ha spiegato a violachannel: “Sarò sempre presente con la squadra, in costante compagnia dei giocatori. Dovrò visionare il rapporto con loro, in diretto contatto con la Proprietà, Pradè e Antognoni. Ho fatto il viaggio per Moena con Barone – racconta Dainelli – ed è stata una piacevole scoperta perché è molto disponibile e alla mano. Mi ha messo subito a mio agio, è stato un viaggio utile e costruttivo”. ECCO IL TEAM PRADE’, RICCO DI EX VIOLA