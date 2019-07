Dainelli torna a casa, il team di Pradè è pronto. Quanti ex viola nei quadri tecnici/dirigenziali

Dario Dainelli torna a casa, là dove è stato capitano e leader di uno spogliatoio capace di far sognare. In Champions League non ci giocherà più, ma l’idea che un giorno possa risentire quella “musichina” dagli spalti del Franchi, con l’Unico 10 al suo fianco, è di quelle che fanno battere forte il cuore. Da stamattina Dainelli è il nuovo Supervisore dell’Area tecnica della Fiorentina. Nei suoi primi passi da dirigente sarà affiancato da Daniele Pradè ed dal resto della squadra mercato viola composta da Giancarlo Antognoni (doppio ruolo per lui, LEGGI), Gianluca Comotto (Capo Scouting), Andrea Mancini (seguirà principalmente i viola in prestito) e Piero Ducci (Scouting Internazionale).

Tutti sotto Joe Barone, braccio destro del Presidente Rocco Commisso. Restano in sospeso le situazioni dei due ex dirigenti gigliati Valentino Angeloni e Roberto Ripa (LEGGI), in attesa di indicazioni dalla Fiorentina. Il loro ritorno è tutt’altro che da escludere (soprattutto quello di Angeloni, anche se è da capire in quale veste). Tornando a chi c’è già, balza subito all’occhio la presenza di tanti ex giocatori viola nei quadri tecnici/dirigenziali della Fiorentina. Oltre già citati Antognoni, Dainelli e Comotto, dovrebbe esserci un altro ex viola ad animare dal campo la stagione gigliata: Emiliano Bigica (Allenatore della Primavera). Insieme a lui, forse, Marco Donadel (Collaboratore Tecnico del Settore Giovanile?).