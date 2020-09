Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo “Davide Astori”. Prima rifinitura della stagione sotto lo sguardo attento del Presidente Rocco Commisso e famiglia. Buone notizie per Beppe Iachini, Pezzella e Biraghi infatti hanno superato le proprie problematiche fisiche. Entrambi si sono allenati in gruppo a pieno ritmo. Come riportato da Radio Bruno Toscana, le sensazioni ci fanno pensare che vedremo un undici titolare identico a quello schierato contro la Reggiana in amichevole.

La probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Kouamè

L’unico ballottaggio è quello per il posto di esterno mancino a centrocampo, con Biraghi leggermente favorito su Lirola. Confermato il tandem Ribery-Kouame, al momento la coppia titolare della Fiorentina.