Dai campini: niente doppio play. Gli indizi che fanno intuire Igor titolare

Igor e Pulgar sono in vantaggio nei rispettivi ballottaggi in vista della partita di domani contro il Napoli

Indicazioni della vigilia da parte del Pentasport di Radio Bruno: Torreira e Pulgar si alternano sempre nel ruolo di regista, quindi è momentaneamente esclusa la soluzione doppio play. In vantaggio rimane Pulgar. Nessun dubbio sul tridente e sulle fasce difensive, Milenkovic verrà affiancato probabilmente da Igor ma questo è il ballottaggio più serrato con Quarta e Nastasic. Osimhen è molto veloce, e per questo il brasiliano è avanti. Nessuna conferma sui presunti problemi fisici di Duncan, mentre Saponara ha lavorato fino ad ora senza toccare il pallone e rimane in forte dubbio.