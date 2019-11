Dal centro sportivo: Caceres, il rientro si avvicina. La novità di giornata

La Fiorentina è tornata ad allenarsi oggi, per una doppia seduta. La squadra, agli ordini di Mister Montella, ha svolto l’allenamento nella sede insolita dell’Affrico (LEGGI QUI). Tutti in gruppo i giocatori viola, l’unico che continua il programma personalizzato è Caceres, ancora alle prese con l’infortunio muscolare accusato contro la Lazio. Il giocatore tuttavia, come riporta Radio Bruno, ha iniziato a lavorare col pallone sul terreno di gioco quindi il suo rientro col gruppo si avvicina. Recuperato Ribery che già dall’inizio della settimana lavora coi compagni: a Cagliari non ci sarà per squalifica.

Intanto viene annunciata un amichevole per il 16 novembre

A riportarlo è Radio Bruno