VIDEO – Fiorentina, allenamento sul campo dell’Affrico. Inondato il campo del centro sportivo

Giornata di doppia sessione di allenamento per la Fiorentina di Montella. Il gruppo viola stamattina, come potete vedere dal video del club, si è allenato sul campo sportivo dell’Affrico. La forte pioggia caduta su Firenze in queste ore ha reso inagibile quello del centro sportivo, così i viola si sono spostati sul sintetico della società sportiva vicina. I rapporti fra Fiorentina e Affrico sono ottimi, tanto che alla partita con il Parma erano stati invitati 400 affiliati al club dilettantistico.