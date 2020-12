Dai campini, migliora Castrovilli: le ultime sulle sue condizioni

Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina si è allenata in mattinata al Centro Sportivo “Davide Astori”. Nel mirino il match di domenica contro l’Atalanta. Grande tristezza aleggia nell’aria per la scomparsa di Paolo Rossi, Prandelli ed Antognoni hanno affidato ai social il loro ricordo. Alcune novità emergono su Castrovilli, reduce dal problema alla coscia accusato contro il Genoa. Dopo le terapie dei giorni scorsi oggi, il viola è tornato ad allenarsi sul campo seppur individualmente. Da domani è atteso il rientro in gruppo, la contusione è in via di risoluzione. Prandelli spera di poter contare sul miglior marcatore della rosa

