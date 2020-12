Bocci: “Ribery? Quando perde palla si ferma, ma Prandelli non rinuncerà a lui”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno

A volte le stagioni girano con un episodio, questa squadra non può lottare solo per salvarsi visti i valori che ha. Contro il Genoa la Fiorentina avrebbe meritato di vincere ma ha rischiato di perdere. Il gol di Milenkovic può essere molto importante. Ribery? Adesso è come giocare in dieci, perde la palla quando punta l’uomo e si ferma. Il più delle volte mette in difficoltà tutta la squadra. Prandelli però non rinuncerà a lui, essendo il giocatore migliore l’auspicio è che trovi la condizione e torni a fare la differenza. Mercato? Si parla tanto della punta, ma credo serva un esterno perché oltre Ribery e Callejon non ce ne sono.