Come mai gli attaccanti non segnano? "Per me Nico potrebbe giocare anche seconda punta, ed è l'unico giocatore che vede la porta e si inserisce fra le linee. Giocatori come Nzola, Cabral e Jovic devono essere serviti all'interno dell'area di rigore. Non arrivando lucidi agli ultimi 20 metri non possono fare lo stesso gioco che fa Nico."