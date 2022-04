Da Udine, lesione muscolare per Beto. Salta il recupero con la Fiorentina?

Il classe '98 ai box

Brutte notizie in casa Udinese. Secondo quanto racconta tuttoudinese.it, Beto, ex obiettivo della Fiorentina, ha rimediato un brutto infortunio durante il match contro il Venezia. In particolare, gli accertamenti a cui il portoghese si è sottoposto stamani hanno evidenziato una lesione al flessore. Un'infortunio che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per circa 2 settimane. Molto difficile, dunque, che l'attaccante possa partecipare alla trasferta a Firenze in programma il 27 aprile.