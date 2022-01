Vlahovic fa le bizze, la Fiorentina spinge su Alvarez. E Beto è fra le opzioni

La questione seconda punta entra nel vivo già all'inizio del mercato

Il mercato della Fiorentina è più che mai concentrato sull’attacco. La Nazione è convinta che in casa viola si punti subito a un colpo importante, cercando un bomber che possa affiancare ma anche eventualmente sostituire Vlahovic, protagonista delle dichiarazioni dei dirigenti viola ieri. Ed ecco la decisione di tornare a parlare con il River per Alvarez, il centravanti sul quale Burdisso è arrivato per primo rispetto alla fortissima concorrenza attuale. Poi Martinez del Porto e Joao Pedro del Cagliari, tutti pronti a raggiungere Italiano da gennaio. Ribadito del possibile prestito secco di Caicedo (Genoa), la Fiorentina ha fatto seguire da vicino Beto dell’Udinese. I buoni rapporti fra Pradè e il suo vecchio club potrebbero essere una sponda interessante.