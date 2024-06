Da Trebisonda: “Una stella della Fiorentina arriva al Trabzonspor”

Il calciomercato nonostante gli Europei piano piano entra nel vivo. Ma per alcuni il destino è già stato deciso, come per esempio Alfred Duncan. La Fiorentina non ha esercitato l'opzione di rinnovo per lui, che adesso è svincolato, ma forse lo resterà per poco. Dalla Turchia infatti il giornale Takagazete riporta che Duncan sarebbe ad un passo dal diventare un centrocampista del Trabzonspor, e che la trattativa procederebbe spedita.