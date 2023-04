Da Spezia: “Zurkowski potrebbe partire dal 1′. Nzola? Con Italiano…”

Sulle frequenze di Radio Bruno è intervenuto il giornalista de La Nazione spezzina Fabio Bernardini, che ha parlato del possibile undici aquilotto che affronterà domani la Fiorentina al Franchi. Non saranno pochi gli ex che sfideranno i viola, a partire soprattutto da Zurkowski e Dragowski, che potrebbero essere titolari viste le tante assenze nei liguri .

Il probabile undici

"Zurkowski? Penso che per le tantissime assenze a centrocampo potrebbe partire dall’inizio anche se non ha i 90’ nelle gambe. Il primo mese e mezzo ha giocato poco e ora sta riprendendo a giocare: ha qualità, porta input positivi e nella gara con il Verona e con la Salernitana ha giocato una buona partita. Ancora non ha però tutta la gara nelle gambe. Formazione? Sarà condizionata dalle assenze: inevitabilmente anche Reca è fra i convocati ma non è al meglio. Davanti a Dragowski, Ampadu e Nikolaou centrali con Amian a destra e potrebbe esserci il rilancio di Bastoni a sinistra, che viene però da due mesi e mezzo di inattività. A centrocampo dovrebbe esserci Ekdal con Bourabia e Zurkowski, mentre davanti torna Nzola con Gyasi e un ballottaggio Maldini-Shomurodov-Verde".