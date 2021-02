Da Roma: Vlahovic per il dopo Dzeko, l’agente apre ai giallorossi

Un nome che intriga i dirigenti giallorossi per il dopo Dzeko è quello di Dusan Vlahovic. Qualche mese fa il procuratore del serbo è stato a Trigoria per manifestare la disponibilità del suo assistito al trasferimento in giallorosso. La Fiorentina chiede trenta milioni (trattabili), il giocatore a Firenze guadagna poco più settecentomila euro. Sono numeri che possono portare alla fumata bianca come riporta il Romanista. Anche Il Corriere dello Sport in edicola oggi ribadisce l’interessamento del club giallorosso per la punta della Fiorentina. Ricordiamo che il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha spiegato di stare bene qui ma di non aver avuto offerte per il rinnovo.